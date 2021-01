Alba Parietti. La showgirl piemontese dà un’anteprima di un suo imminente impegno sul piccolo schermo. Di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Il sabato sera di RaiUno è dedicato a una versione particolare del longevo e fortunato programma Affari tuoi, conosciuto popolarmente come il gioco dei pacchi. Si presenta in una versione rinnovata che consiste nell’avvicendarsi come come concorrenti di coppie di fidanzati, prossimi al matrimonio. La versione Viva gli Sposi darà loro, infatti, la possibilità di guadagnare un bel gruzzolo per un montepremi massimo di 300mila euro ma non solo: potranno “costruire” una lista nozze inedita e ricchissima con tanti regali originali.

I “pacchisti” che sveleranno i premi di volta in volta non sono rappresentanti sconosciuti delle 20 regioni d’Italia, stavolta sono personaggi famosi a cui sono affidati due misteriose scatole a testa.

Tra questi, durante la prossima puntata, vedremo una frizzante Alba Parietti. Ne dà lei stessa l’annuncio tramite il suo profilo Instagram in cui ha pubblicato delle immagini delle prove della trasmissione. Con lei non solo il conduttore, Carlo Conti, ma anche i suoi compagni d’avventura.

Alba Parietti. Spoiler sui prossimi protagonisti di Affari tuoi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

In una carrellata di scatti, Alba Parietti ci offre uno spoiler sui prossimi vip che aiuteranno una coppia di sposi a vincere al famoso gioco dei pacchi.

Vedremo la showgirl piemontese in ottima compagnia: Francesca Fialdini, Melissa Satta, Serena Rossi, Nino Frassica, Maria Amelia Monti, Massimo Ceccherini e Tullio Solenghi. Con un cast così ne vedremo sicuramente delle belle, il divertimento è assicurato. Aspettiamo di goderci la puntata sabato prossimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Nell’anteprima regalata da Alba Parietti possiamo notare il suo outfit super sexy. Mini dress nero, cortissimo, impreziosito da inserti di piume nelle maniche; lunghi stivali neri al ginocchio, trucco impecabile e l’accessorio più bello: il suo sorriso. Grande plauso da parte dei follower che la seguono quotidianamente: “Che fisico, Alba”, “Dove nascondi il quadro di Dorian Gray?”, “Una ragazzina”, “Ever green”.