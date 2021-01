Amatissima dal pubblico della tv: è una presentatrice di successo e carisma. Riuscite a capire di chi si tratta?

È uno dei volti più amati della televisione italiana con la sua simpatia e la sua euforia travolgente. Una donna tutta d’un pezzo con grande professionalità e carisma. Ha lavorato tra Rai e Mediaset e il pubblico la considera come una delle presentatrici più in gamba del piccolo schermo, tanto che non vede l’ora del suo ritorno su Rai 2.

Ex moglie di uno dei calciatori più amati e sognati degli anni Novanta, Stefano Bettarini, due figli, ora insieme ad un nuovo compagno e tantissimi programmi di successo in tv. Parliamo di Simona Ventura, la wonder woman della televisione italiana, originaria della provincia di Bologna che ha iniziato la sua carriera in tv fin dagli anni Ottanta, per diventare nel decennio successivo una giornalista sportiva seguitissima e poi tanto spettacolo.

Ma sapete com’era da giovane Simona Ventura? Per molti diversissima e quasi irriconoscibile quando era poco più che una ragazzina ma a guardarla attentamente il sorriso e gli occhi sono quelli di una volta.

È lei stessa che ci ha concesso alcune sue vecchie foto sui social. Risalgono alla fine degli anni Ottanta quando era mora e partecipò a Miss Universo.

Simona Ventura, amatissima dal pubblico della tv: la sua carriera

Simona Ventura oggi è una delle conduttrici tv più amate. Donna di classe e successo. Non la vediamo da un po’ sul piccolo schermo ma SuperSimo è pronta a tornare con un suo nuovo programma.

La bionda donna di carisma che abbiamo imparato a conoscere dagli anni Novanta in poi ha iniziato la sua carriera in tv da ragazzina negli anni Ottanta con qualche apparizione in giochi a premi. Poi l’abbiamo notata sulle Reti che contano come giornalista sportiva ma deve a Mediaset il suo successo e a programmi come Mai dire Gol, Matricole, Festivalbar fino a Le Iene che l’anno consacrata come una delle regine indiscusse della televisione.

Poi negli anni Duemila il passaggio in Rai con Quelli che il calcio che ha condotto per dieci stagioni fino al Festival di Sanremo 2004, aggiudicandosi il titolo di quarta conduttrice donna nella storia della kermesse musicale.

L’Isola dei famosi l’ha poi incoronata come conduttrice dei reality per otto edizioni in Rai e quando il programma è sbarcato in casa Mediaset la Ventura è diventata la prima concorrente del reality. Così il grande ritorno in Mediaset con Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP e ad oggi di nuovo in Rai.