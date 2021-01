Amici 20, Lorella Cuccarini darà i voti a distanza: i motivi della scelta

Lorella Cuccarini, insegnante di ballo di Amici 20, seguirà i suoi allievi da casa dopo essere stata colpita da Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Anche Lorella Cuccarini è risultata positiva al Covid e questo ovviamente le impedirà di partecipare alla prossima puntata di Amici 20. La bellissima insegnante di ballo però, nonostante l’influenza, non intende certo lasciare da soli i suoi giovani allievi e ha deciso di seguirli in collegamento da casa. Dalle indiscrezioni è trapelato che Lorella Cuccarini pur contagiata è però sostanzialmente asintomatica. Questo, nonostante le impedisca di essere fisicamente presente nello studio di Amici, le permetterà però di incitare e sostenere i suoi amatissimi allievi. Una sorta di didattica a distanza che le permetterà comunque di affiancare i suoi colleghi insegnanti Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La più amata dagli italiani ha dichiarato in più di un’occasione quanto ami partecipare al famoso talent show di Canale 5. Difficile quindi immaginarla lontana dai suoi ragazzi a lungo, salute permettendo.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci, il duro sfogo della conduttrice in diretta

Lorella Cuccarini assente da Amici 20 a causa del Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

LEGGI ANCHE -> Amici 20, scoppia l’amore nel programma: effusioni inaspettate a letto

Dopo che diverse voci si sono rincorse sulla positività al Covid di Lorella Cuccarini è stata la stessa insegnante di Amici a dare la notizia. La bella showgirl ha deciso di usare il suo profilo Instagram per confermare che il virus è purtroppo arrivato a casa Cuccarini. La nuova insegnante del talent più fortunato della tv ha scelto di pubblicare una foto capace di non lasciare troppo spazio a preoccupazioni. Lorella si mostra in forma e pronta davanti ad un pc per essere comunque presente alla prima puntata del 2021 di Amici. L’amata ballerina ha fatto sapere di avere al momento pochi sintomi e di essere fiduciosa di ricevere presto l’esito negativo del tampone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Intanto da vera professionista ha deciso di non abbandonare i suoi allievi del talent accompagnandoli nella grande avventura di Amici anche se al momento necessariamente da casa.