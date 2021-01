Anna Tatangelo dal web spunta una FOTO piccante, manca il reggiseno

Dalla pagina ufficiale dei fan di Anna Tatangelo spunta una foto piccante dell’artista che appare bellissima come sempre con un sorriso smagliante stampato sul viso

Anna Tatangelo continua a far breccia nei cuori dei suoi ammiratori sul web. Una foto della bellissima cantante di Sora è stata pubblicata dai suoi fan sulla pagina ufficiale social dedicata a lei. L’artista indossa un vestito nero con delle trasparenze sul seno ed appare bellissima come sempre con un sorriso meraviglioso stampato sul viso. In poco tempo i seguaci della pagina fan di Instagram si sono sbizzarriti con commenti di complimenti e tante faccine innamorate e felici. Sicuramente i follower hanno notato il particolare del colore di capelli della Tatangelo: sono ancora castani, il che lascia intuire facilmente che la foto è stata scattata qualche tempo fa prima del suo drastico cambio di look. Prima aveva infatti i capelli scuri e il suo stile era meno aggressive di quello di adesso.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i motivi della separazione

La Tatangelo in una recente intervista a “Vanity Fair” ha spiegato i motivi della separazione con il collega Gigi D’Alessio. La ex coppia ha un figlio di nome Andrea e di recente si sono riuniti per la sua comunione, di cui però non sono state divulgate foto o video. Nella lunga intervista concessa al settimanale patinato la cantante di “Guapo” ha detto che la storia con D’Alessio è finita per una forte incomunicabilità: andavano a dormire senza nemmeno darsi la buonanotte o dirsi qualsiasi parola.

Anna ha inoltre dichiarato che il suo ex compagno rimane l’uomo che sposerebbe ancora ma avrebbe voluto che certi desideri espressi in televisione, Gigi D’Alessio li avesse comunicati a lei di persona. I fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma tra i due e chissà che non ci sia davvero.