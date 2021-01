La Mosetti bellissima su un bancone in jeans e top corto pitonato, veramente sensuale e mozzafiato i fan in delirio

Antonella Mosetti sempre più bella seduta su un bancone in jeans e top corto che mostra l’addome. I fan apprezzano e la riempiono di complimenti, “Quanta bellezza dolcezza fascino e femminilità in un semplice scatto” e ancora “Sei stupenda”. Rimane una delle showgirl italiane più amate e apprezzata dello spettacolo. La sua bellezza rimane invariate nel tempo.

La Mosetti alle prese con le interpretazioni di grandi attrici e cantanti

In questo periodo la Mosetti si diverte a fare balletti su Tik Tok e video divertenti, ma ha scoperto una nuova valvola di sfogo. Un’app che mette la tua faccia al posto di grandi attori in film oppure cantanti durante le loro performance. Ovviamente è pane per i denti della Mosetti, che ama mettersi in mostra in ogni modo possibile. Ha già condiviso alcuni esperimenti, appare la sua faccia al posto di quella di Monica Bellucci nel film Malena. Poi diventa Miley Cyrus nel videoclip della canzone Who owns my heart.

E ancora diventa Catherine Pierce, personaggio della saga di vampiri The Vampire Diaries. L’ultima sostituzione di persona risale a poche ora fa in cui appare come Harley Queen nel film Suicide Squad, interpretato dalla bellissima Margot Robbie. Se le piace tanto il cinema e la musica perché non si è dedicata a queste due discipline visto che già aveva una carriera avviata nel mondo spettacolo.

Le piace ballare, cantare e a quanto pare recitare con studio e impegno e anche le giuste conoscenze avrebbe potuto avere una bella carriera. Tuttavia non è andata così e per chi la segue e la adora, dovrà rassegnarsi a vederla in queste vesti solo per finta tramite una app.