Arisa, nuovo look e forme esplosive sotto la giacca: bellissima – FOTO

Arisa sfodera fiera il suo nuovo look sui social network con qualche dettaglio esplosivo sotto la giacca nera bucherellata che indossa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Da qualche giorno Arisa ha fatto un piccolo cambio di look ai suoi capelli castani. La cantante di “La notte” ha postato alcuni scatti in cui appare con alcune ciocche bionde che impreziosiscono ancora di più il suo caschetto castano, portato leggermente spettinato. Un look che fa tendenza tra i giovanissimi e non solo. Nell’ultimo scatto Arisa scrive con una certa determinazione “Nessuno può tagliare la tua strada” e lo sguardo che ha ne è l’emblema profondo. Indossa una giacca bucherellata nera da cui si intravede il corpetto dello stesso colore e i suoi fan hanno colto anche il particolare delle sue forme esplosive che fanno capolino da sotto ai suoi vestiti. Una visione per i seguaci della cantante 38enne genovese che hanno riempito di complimenti la loro beniamina: “Attrazione fatale”, “Bellissima”, “Sei una donna speciale e sempre più bella”, sono solo pochi esempi dei tanti commenti che sta ricevendo nelle ultime ore e che sono destinati ad aumentare con il passar del tempo.

Un periodo d’oro per la carriera di Arisa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa sta attraversando un bel periodo dal punto di vista professionale. Quest’anno così nefasto per molti a lei ha portato fortuna e continua a essere benevolo. La cantante di Genova infatti è stata scelta tra i giudici di canto di “Amici” di Maria De Filippi, la nota trasmissione che sforna talenti artistici da ogni parte d’Italia giunta alla sua 20 edizione. Inoltre Arisa sarà tra i 26 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021: la manifestazione musicale più seguita d’Italia prenderà il via il 2 marzo e continuerà, come di consueto, per altre quattro serate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il brano che l’artista 38enne porterà alla kermesse canora giunta alla 71° edizione sarà “Potevi fare di più”.