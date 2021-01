Beautiful, anticipazioni 9 gennaio: Liam è perplesso riguardo al piano di Brooke, Thomas invece va su tutte le furie.

Se Thomas sogna di eliminare una volta per tutte le Logan dalla Forrester, Brooke non è certo da meno. Mossa dall’odio nei confronti del figliastro, la più grande delle sorelle Logan ha fatto preparare i documenti per il passaggio di custodia di Douglas da Thomas ad Hope e Liam. La mossa è azzardata, ma non del tutto assurda e, dopo il comportamento tenuto da Thomas negli ultimi mesi, non è escludo che il giudice decida di togliergli il bambino. Steffy ha guardato con orrore a questa ipotesi, ma anche lei non si trova in una buona posizione. Sembra proprio che le Logan stiano vincendo, ma ora Thomas ha un asso nella manica.

Beautiful, anticipazioni 9 gennaio: Liam si oppone

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam rimarrà spiazzato dalla proposta di Brooke. Fare da babysitter a Douglas è un conto, ma adottare in pianta stabile il bambino è tutta un’altra cosa. Come sempre, il giovane Spencer non sarà in grado di prendere una decisione, ma farà notare la sua perplessità. Hope invece si mostrerà sempre più intenzionata ad andare fino in fondo a questa storia.

Nel frattempo Thomas verrà a conoscenza della sconvolgente notizia e non la prenderà affatto bene. Dopo aver convinto Zoe a fermarsi da lui e Vinny, il ragazzo le lascerà le chiavi e si dirigerà a passo svelto verso lo chalet.