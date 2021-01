La sexy showgirl incanta il web con uno scatto che evoca dei piacevolissimi ricordi: un costume che le sta da Dio e manda in visibilio il pubblico di Instagram.

Belen Rodriguez è un tripudio di bellezza e più passa il tempo, più il suo fascino è davvero irresistibile.

E’ la più desiderata dagli uomini e la più invidiata dalle donne, infatti sembra aver fatto un patto col diavolo: non c’è un difetto sul suo corpo.

Forme sinuose ed eleganza nel suo portamento.

La bellissima argentina ha dichiarato più volte che non è tutto merito di madre natura ma anche di un attento regime alimentare e di ore di sport.

Dal suo arrivo in Italia, Belen ha sempre mantenuto un fisico perfetto anche durante la gravidanza e dopo la nascita del piccolo Santiago è tornata subito ad avere una silhouette ineccepibile.

Una spiaggia da sogno con Belen!

Una foto di una sensualità unica: in spiaggia con un costume color caffè, come ha ribadito nella didascalia. Il bikini è della sua linea ‘Me fui real‘ che pubblicizza sui social insieme a sua sorella Cecilia. Sdraiata di profilo, le sue forme sinuose risaltano ed è inevitabile non rimanerne catturati.

Ma ritornando al discorso dieta: qual è il suo segreto di bellezza?

L’ex moglie di Stefano De Martino per tenersi in forma ha detto addio al caffè, al sale, allo zucchero bianco, ai grassi ed agli oli di origine animale. A questi ha preferito le verdure, la frutta di stagione, pesce e vari tipi di carne.

‘Statua’, ‘Un’opera d’arte’, le scrivono nei numerosi commenti e come dar loro torto>: una vera dea della bellezza!