Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion: uomo muore sul colpo

Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 a Berzo Inferiore (Brescia).

Tragedia sulle strade bresciane nel pomeriggio di ieri, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita. L’incidente mortale si è verificato sulla strada provinciale 8 nel territorio di Berzo Inferiore. Stando alle prime informazioni, la vittima si trovava a bordo della sua auto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 69enne.

Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 gennaio, in un incidente lungo la strada provinciale 8 nel territorio di Berzo Inferiore, piccolo comune in provincia di Brescia. La vittima è Felice Castelnovi, 69enne perito meccanico in pensione di Berzo. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, il 69enne era alla guida della sua Suzuki Vitara, di cui, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo schiantandosi contro un camion che procedeva in direzione opposta. Un impatto a bassa velocità che non ha lasciato scampo a Castelnovi.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il corpo dell’automobilista e lo hanno affidato agli operatori sanitari che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sopraggiunto sul colpo. Illeso, invece, il camionista.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla vittima. Tra le ipotesi al vaglio, riferisce Brescia Today, ci sarebbe anche quella secondo la quale il 69enne possa essere stato colto da un malore alla guida.