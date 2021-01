Carolina Stramare, scopre tatuaggio e “pancetta” post natalizia: da brividi – FOTO

Carolina Stramare pubblica una foto su Instagram che mette in evidenza le “scorie” di fine anno. Attraente e con tatuaggio in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La modella e web influencer del momento, Carolina Stramare risveglia l’istinto di sensualità tra i follower “scatenati” di Instagram. Ci è mancato poco per far venir giù un “tripudio” di emozioni infinite, proprio come l’ultima volta che si è “spinta” oltre le aspettative.

Che sarà un anno di rivoluzione sotto le “stelle” per lei, più volte etichettata “illegale”, da un pubblico “tramortito” da una bellezza di classe unica in Italia. D’altronde parliamo di una divinità che si è accaparrata le preferenze della Rai, alzando il “trofeo” dell’80esima edizione di Miss Italia.

Il “regalo” di fine anno ha generato una standing ovation senza precedenti. Sembrava la “Giulietta” veronese di Romeo, affacciata a quel balcone sul retro del Duomo di Milano. Mentre il tempo si fermava per lei, con i pedoni di passaggio, invogliati dall’alzare lo sguardo verso il cielo e pensare a qualche proposta da capogiro, per onorare un paesaggio di curve “bollenti” in bella vista

LEGGI ANCHE —–> Valentina Vignali si allena con outfit per cui è facile distrarsi – FOTO



Carolina Stramare, gli effetti del post cenone: c’è sempre qualcosa di speciale che “bolle” in pentola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE —–> Ainett Stephens, mini skirt e reggiseno trasparente, si vede tutto: sontuosa – FOTO

Dopo lo spettacolo dalla finestra più glamour di Milano, Carolina Stramare ha di nuovo creato un effetto speciale senza precedenti nella storia dei social network. Stavolta la regina di Miss Italia scende a compromessi con i particolari più intimi del suo fisico incandescente.

All’indomani di un capodanno da fuochi d’artificio, sembra arrivare all’appuntamento del nuovo anno con un attimo di ritardo dal punto di vista della condizione fisica. Urge rimettersi a “lavoro” e modellare quel che basta la parte più energica del suo repertorio di forme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Nel frattempo però non ha avuto alcun “pudore” nel pubblicare, tramite storia, su Instagram, gli strascichi di fine anno. Caratterizzati da una “pancetta” in lieve crescita, accompagnata da un tatuaggio “indecifrabile”, che preannuncia una nuova rivoluzione. La “dama” di Vigevano dunque è pronta ai primi allenamenti “impegnativi” post natalizi, per un 2021 che si preannuncia di “fuoco” per tutti i fan “innamorati” di lei