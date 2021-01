Caterina Balivo: buoni propositi per il 2021, ci sarà un ritorno? FOTO

Caterina Balivo è pronta a ripartire in questo nuovo anno appena iniziato. Tra i propositi del 2021 c’è la televisione? Scopriamolo

Il nuovo anno è appena iniziato e la lista di cose da fare in questo 2021 è lunga per tutti, visto che il 2020 ci ha messo alla prova. I vip sono già all’opera, tra nuove collaborazioni e lavori arretrati a causa dell’emergenza. C’è chi ha deciso di prendersi più tempo libero come è successo alla conduttrice Caterina Balivo, che da un po’ è assente dalla televisione. Chissà se tra i nuovi propositi ci sia un ritorno sul piccolo schermo? Il pubblico italiano non aspetta altro.

Caterina Balivo: cosa si aspetta dal 2021?

Ancora nessuna certezza sul ritorno in tv, la Balivo non sembra volere affrontare questo argomento almeno per il momento ma la speranza c’è. Intanto su Instagram la conduttrice ha appena pubblicato una foto al naturale, come è solita fare, per mostrare qual è uno dei suoi propositi per il 2021. “Mai mollare” scrive ai suoi fan e in un batter d’occhio arrivano commenti da ogni parte.

In una versione completamente nuova, Caterina Balivo si mostra nei panni di una sportiva: completino e scarpe da ginnastica e addio alle calorie di troppo post Natale. “Che meraviglia”, scrive un suo fan; “Stupenda” commenta un altro; “Anche sulla cyclette sei sexy” ironizza un altro. Ognuno coglie l’occasione per complimentarsi di così tanta bellezza e genuinità.

C’è una cosa che non cambia tra il 2020 e il 2021: la voglia di stare in famiglia e accanto alla persona che ama. Il lavoro per Caterina può aspettare.