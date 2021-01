Chiara Biasi, come una bimba sotto una cornice natalizia: fashion anche così – FOTO

Chiara Biasi sembra davvero una bimba che rivuole indietro il suo “Natale”. E quella bellezza che non è affatto tramontata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Da autrice dei blogger più “raffinati”, Chiara Biasi offre l’ultimo “sussulto” del periodo natalizio, dopo lo sgombro di addobbi e affini. Dispiace dover “spezzare” gli incantesimi di un periodo magico, ma ogni cosa ha il suo tempo, eccetto qualcosa che le è sempre appartenuta e non l’abbandonerà mai…

Di cosa parliamo, si domandano i suoi seguaci? Naturalmente di una bellezza “pimpante” e solare, nonostante le festività, ormai alle spalle e una condizione sanitaria in Italia che continua ad assaporare “terrore” e preoccupazione anche all’alba del nuovo anno.

Per stemperare lqa tensione in giro, Chiara Biasi offre diversi “spunti” simpatici e ironici che solo lei e poche altre potevano regalare ad un pubblico “debilitato” moralmente dalla malattia. Un esempio plateale è il ritorno alla zona rossa di qualche giorno fa, mentre lei celebra l’arrivo dell'”evento” con una sciarpa dello stesso colore, suscitando simpatia e ilarità tra il pubblico

LEGGI ANCHE —-> Justine Mattera serie di scatti in mezzo alla strada, che spettacolo – FOTO

Chiara Biasi, operazione “nostalgia” su Instagram: selfie quasi nascosto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

LEGGI ANCHE —-> Michelle Hunziker si cambia diverse volte per uscire, sempre bellissima-VIDEO



La superblogger italiana di origini friulane, Chiara Biasi ha alimentato il successo sui social grazie ad una foto tanto “buffa”, quanto nostalgica. “Operazione rimozione” per lei, con i fan che con dispiacere dovranno rinunciare al periodo più bello dell’anno, ormai alle spalle.

Anche in questa occasione, Chiara non si smentisce mai, offrendo dall’alto della sua esperienza di modella, “allieva” di Ferragni, una bellezza da capogiro. Per l’occasione ha scelto un outfit tipicamente invernale con jeans lunghi e “stracciati” che rispecchiano la moda di oggi e un maglione per coprirsi dal freddo “pungente” di questi giorni.

Per Chiara è finito il tempo del Natale ed ora dovrà “rimuovere una varietà di addobbi”. La web influencer parla come una “bimba” capricciosa, che domina in ogni caso un “contesto” ancora a festa per qualche ora, grazie alle pose affascinanti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Un regalo post natalizio che, nonostante il volto nascosto dal cellulare ha fatto enormemente piacere ai follower. I commenti di approvazione non sono di certo mancati per l’occasione: “Stupendissima😍😍😍😍una bimba😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍; Cette fille est un bijou💎” e ancora “Bellissima, elegante ed attraente 😊😘❤️; Come l’albero piumato bellissimo 😍”