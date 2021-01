Claudia Ruggeri, fantastica con le calze nere e i décolleté dorati – FOTO

Claudia Ruggeri, la Miss di “Avanti un altro”, ha pubblicato un altro scatto favoloso mentre è in regia per registrare le nuove puntate dello show condotto da Paolo Bonolis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri ha condiviso una foto su Instagram in cui è in sala regia in vista delle registrazioni di “Avanti un altro”, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’inizio del programma era previsto per l’11 gennaio ma è stato posticipato all’8 marzo. Continuano intanto le registrazioni dello show e Claudia Ruggeri ha postato una foto scattata proprio in sala regia. La bella 37enne è il personaggio principale femminile con i suoi vari travestimenti. Il pubblico ha infatti imparato a conoscerla nei panni della poliziotta super sexy o della supplente. Nell’ultimo scatto la mora di “Avanti un altro” indossa un elegante giacca lunga di pelle marrone da cui spuntano le sue lunghe e sinuose gambe avvolte in collant neri trasparenti. Lo stacco di gambe è ben evidenziato anche dalle scarpe che indossa, dei décolleté dorati che impreziosiscono la sua figura.

La vita privata di Claudia Ruggeri – Foto