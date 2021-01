Claudio Lippi: nuovo programma ai fornelli con Samanta Togni

Claudio Lippi torna ai fornelli, dopo l’addio a La Prova del Cuoco e mesi di stop. Ma al suo fianco non c’è più Elisa Isoardi. Sarà Samanta Togni ad accompagnare Lippi in questa nuova avventura.

Claudio Lippi torna in cucina. Un ritorno che cattura l’attenzione dopo i mesi di lontananza dai fornelli. La Prova del Cuoco, cult del palinsesto Rai, è giunta di recente al termine. Sono 19 gli anni in cui è andata in onda. Lo show si è fermato qualche mese prima dei festeggiamenti dei 20 anni.

Per anni paladina del programma è stata Antonella Clerici. La conduttrice ha poi passato il testimone a Elisa Isoardi che ha condotto il programma al fianco di Claudio Lippi. Tra i due conduttori è nata una splendida amicizia. Claudio ed Elisa Isoardi alla fine della trasmissione hanno salutato commossi il pubblico e tutto lo staff.

Claudio Lippi non abbandona i fornelli: nuovo programma di cucina in arrivo

Nonostante la fine della Prova del Cuoco, Lippi porta avanti la sua passione per il mondo della cucina. Non abbandona il grembiule pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva tra i fornelli.

Tuttavia Elisa Isoardi non sarà al suo fianco. Lippi ha dichiarato a Nuovo TV che tornerà in onda con il programma su Rai2 Domani è domenica. Una trasmissione innovativa che vuole dare un taglio netto con l’anno passato. “Quello che mi viene da dire, d’istinto, è di cancellare il 2020 dalla storia della nostra vita. Il 2020 è stato talmente complicato che faccio fatica a fare buoni propositi per il 2021”, il commento di Lippi.

Il 75enne si potrà così di nuovo districare tra i fornelli. Di recente sui social si è sfogato in merito alla sua esclusione da Sanremo. Avrebbe voluto partecipare con un brano che tuttavia è stato scartato.

Il conduttore non sarà solo in questo nuovo progetto dedicato alla cucina. Molti fan speravano che la sua compagna d’avventura Elisa Isoardi rimanesse al suo fianco. Ma non sarà così. Domani è Domenica prevederà comunque una doppia conduzione. Al fianco di Lippi ci sarà Samanta Togni, ex maestra di Ballando con le Stelle.

Dopo essersi cimentata nella conduzione nella messa in onda quotidiana dei Fatti Vostri a settembre scorso, affiancherà Lippi nel programma dedicato ai fornelli che dovrebbe andare in onda di sabato mattina.