Coppia scomparsa dopo la frana: quali sono le ipotesi

A Bolzano dopo la frana sull’hotel Eberle, una coppia è scomparsa. Cosa è successo a Peter e Laura? I loro cellulari sono spenti

Nessuna traccia di Peter e Laura, la coppia scomparsa nel nulla dopo la frana a Bolzano. Ieri i carabinieri hanno avviato le ricerche per tutta la città con le unità cinofile: il corso del fiume Isarco, i pendii del colle che sovrastano la casa dei coniugi Neumair. Niente da fare, i due ex insegnanti non sono stati ancora trovati. A quanto pare i loro telefonini sono spenti da lunedì sera, giorno dell’accaduto, e le ultime celle agganciate dai cellulari di Peter e Laura sono entrambe nel centro di Bolzano e potrebbero essere state attivate da un qualunque punto della città.

Coppia scomparsa: cosa è successo?

Sono iniziate da lunedì le ricerche. Ci sono varie ipotesi ma quella più accreditata è quella di un incidente: i due infatti potrebbero essere finiti sotto l’enorme frana che ha travolto l’hotel Eberle. Il sentiero che porta all’albergo è molto frequentato nonostante la struttura sia chiusa a causa delle norme anti-Covid. Il caso è ancora aperto e le ricerche continuano: per gli agenti di polizia è improbabile che i due si siano allontanati da casa senza i telefonini. Un’altra ipotesi è quella di una caduta accidentale nel fiume: la corrente può aver trascinato i corpi a valle, ma per il momento le ricerche dei sommozzatori non hanno dato esito. Non esclude un’aggressione: lungo il sentiero potrebbero avere trovato qualcuno che li abbia messi in difficoltà.

A dare l’allarme è stata la figlia tornata dalla Germania. La ragazza si è insospettita dopo aver notato che nessuno dei due visualizzava i messaggi WhatsApp. Ha chiamato la zia e il fratello che hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri.