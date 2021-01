Diletta Leotta, la canotta stretta e il lato A esemplare: tripudio di likes – FOTO

Diletta Leotta sferra il suo ultimo colpo ai followers di Instagram: la canotta stretta mette in evidenza un lato A da favola. Per lei, il web va in tilt

“Scegli di sorridere“, scrive Diletta Leotta nella didascalia del suo ultimo post Instagram, mostrandosi raggiante e felice come mai prima d’ora. La giornalista sportiva, la cui forma fisica è sempre impeccabile, è una visione celestiale agli occhi degli utenti che la seguono – ben 7,3 milioni. La canotta nera strettissima valorizza un lato A da censura, mentre il seno della Leotta sembra quasi esplodere nel petto. I followers, beandosi di tanta sensualità, le fanno i loro complimenti: “Diletta patrimonio dell’umanità“, “Primo piano top“.

In breve tempo, il post ottiene il boom di likes.

