Elodie, minigonna e scollatura: vestitino a luci rosse – FOTO

La cantante Elodie ha pubblicato una foto esplosiva sui social network in cui appare con una minigonna cortissima e una scollatura vertiginosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante Elodie ha appena condiviso una foto che ha dell’incredibile per quanto riguarda eleganza, stile e bellezza. La cantante indossa un vestitino nero cortissimo che mette in evidenza e in risalto le sue gambe affusolate e lunghissime su cui poggiano i lacci dei bellissimi sandali a schiava neri. Solo un fiore cade sulla sua bellissima scollatura che copre quel tanto che basta a far viaggiare l’immaginazione di chi guarda. I commenti sono piovuti a valanga sullo scatto della cantante, una delle più belle d’Italia: “Bellissima”, “Sei una Dea”, altri più audaci come “Scolpita dagli dei” e infine alcuni irripetibili. I fan si stanno letteralmente innamorando della cantante di “Guaranà” e “Andromeda”, solo per citare due dei successi di Elodie.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo dal web spunta una FOTO piccante, manca il reggiseno

Un anno da record per la cantante più sexy d’Italia – Foto