Federica Fontana e le sue posizioni diverse di yoga, che meraviglia-FOTO

La bella conduttrice Federica Fontana condivide una serie di foto su Instagram, mostrando diverse posizioni dello yoga

La Fontana e le sue posizioni di yoga a gambe aperte e le sue varie contorsioni fanno impazzire il web. Nei commenti si legge:”Tutto legale”, “Sempre in forma” e anche “Che spettacolo che sei”. Tutti rimangono impressionati da come riesce a muoversi con tanta agilità e flessibilità, alcuni hanno addirittura paura che si rompa talmente si tira. Eppure sono le posizioni classiche dello yoga, farle poi fa stare meglio sia la mente che il corpo.

Federica Fontana e la sua quotidianità tra yoga e scatti fotografici

La Fontana ha trascorso questo periodo maggiormente praticando il suo amato yoga che sembra averle dato vita nuova. E poi ha anche passato molto tempo a fare foto, spesso a casa con i calzettoni e una tazza calda di tè. Oppure appare in vestaglia sul letto o fuori casa in giardino. D’altronde sono questi gli spazi che noi tutti stiamo vivendo maggiormente in questi periodi. Quasi un’anno costretti a casa dal covid, ormai sui social non si vedono viaggi pazzeschi e location mozzafiato ma solo case e ancora case di ogni tipo.

In una foto di inizio dicembre su Instagram, la Fontana appare su un sasso enorme in montagna, nello sfondo c’era tanta neve. Uno spettacolo e lei ha scritto nella didascalia “Ho voglia di libertà”. Questo è quello che tutto il mondo sta pensando da mesi ed è anche quello che spera e si augura per l’anno nuovo.

Solo e semplice libertà, un tempo si auguravano cose spettacolari invece ora si augura la pura e semplice libertà e normalità. Siamo stati privati di tanto, ma in assoluto la libertà è la cosa che più ci fa stare male, non poter essere padroni se stessi è tremendo. Allora speriamo che questo desiderio della Fontana, ma anche di tutto il mondo diventi realtà.