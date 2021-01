Federica Panicucci, il duro sfogo della conduttrice in diretta

Federica Panicucci si lascia andare in uno sfogo durante la diretta del suo Mattino Cinque creando il panico in studio.

Federica Panicucci ogni giorno entra nelle case degli italiani con Mattino Cinque, il programma di informazione che tratta tutte le questioni principali che colpiscono il paese. Dagli argomenti più leggeri a quelli più drammatici, Mattino Cinque sta sempre al passo con i tempi per offrire la giusta informazione. La puntata speciale dedicata interamente all’emergenza sanitaria ha – come dire – scatenato delle reazioni anche alla padrona di casa durante uno dei momenti più delicati della puntata, ovvero la questione scuole. In studio era presente il dottor Matteo Bassetti per affrontare la spinosa vicenda della riapertura degli Istituti scolastici.

Federica Panicucci sulla questione scuole, sbotta in diretta

A proposito della questione scuole, la conduttrice chiede al dottor Bassetti senza mezzi termini se le scuole dovrebbero essere riaperte. Lo stesso risponde sottolineando come la scuola in Italia, ancor prima dell’emergenza sanitaria, versasse in una condizione tragica. Una precarietà che si è inasprita maggiormente nell’ultimo anno evidenziando come il paese peraltro vanti un triste primato: “L’Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola“. Un’affermazione che rivela una triste realtà e che non ha lasciato indifferente la conduttrice Mediaset, la quale rivela: “Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre…non me lo dica!”. Una presa di posizione che sicuramente coinvolge tutti i genitori. Quando si è poi parlato del resort che a Capodanno non ha rispettato le normative anti- Covid, interviene nuovamente la Panicucci.

La conduttrice ha infatti lamentato l’irresponsabilità di chi ha partecipato a questa festa.