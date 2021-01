Francesca Brambilla in topless nella vasca: un bagno bollente! – FOTO

La seguitissima influencer posta su Instagram una foto provocante che esplode di eros: semplicemente sbalorditiva!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

La Brambilla condivide uno scatto afrodisiaco: è immersa in una vasca idromassaggio con indosso soltanto un costume a brasiliana quadrettato bianco e nero!

Fiera e sicura di sé Francesca guarda l’obbiettivo con uno sguardo penetrante: mai vista tanta bellezza tutta insieme!

Il make-up è leggero, i capelli sono sciolti e i bracciali che indossa le fungono da punti luce.

Fuori dall’acqua emerge soltanto il viso, le braccia ed il lato B: sembra disegnata!

Una valanga di like e commenti si abbatte sulla foto scattata davanti ad un paesaggio innevato: più di 70.000 mi piace in un’ora!

I rapporti tra Francesca e la sua collega Sara Croce: “Lei è molto ingenua!“

Durante un’intervista, la Brambilla parla della sua collega Sara Croce nel programma Avanti un altro: “Sara è molto giovane, siamo anche in camerino insieme, quindi ho cercato un attimo di darle qualche consiglio, essendo in un mondo di serpi e di volpi. Lei è molto ingenua, passami il termine, come me, ma ormai io ho capito come comportarmi e come trattare le persone nel nostro ambiente, che, come tutti sappiamo, non è facile. Siamo amiche sì, anche fuori dal lavoro si è creato un bel rapporto e spero che faccia le scelte giuste e arrivi dove merita. Lei è bella fuori quanto dentro“.

Come avrà preso Sara le frasi di Francesca? Ricambierà le belle parole spese sulla sua persona?