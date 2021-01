Gerry Scotti nonno: la mamma è la giornalista Ginevra Piola

La giornalista Ginevra Piola, moglie di Edoardo Scotti, ha dato alla luce la figlia Virginia. Il conduttore è così diventato nonno per la prima volta.

Gerry Scotti da il benvenuto alla nuova nipotina Virginia. La mamma è Ginevra Piola, giornalista di 28 anni, sposata con Edoardo Scotti. 64 anni, Gerry inizia il 2021 al meglio diventando per la prima volta nonno. Lui stesso a metà ottobre a Verissimo aveva comunicato l’imminente nascita commosso.

“Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno . Sarà una femminuccia”, aveva raccontato alla Toffanin.

Gerry aveva anche rivelato che il figlio gli aveva comunicato la bella notizia in un modo speciale. “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”, il racconto di Gerry.

LEGGI ANCHE > Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva, poi arriva la notizia inaspettata

Nuova nipotina per Gerry Scotti: la scelta del nome in omaggio del nonno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti)

LEGGI ANCHE > Gerry Scotti, il presentatore costretto ad abbandonare la propria abitazione

La bimba è nata il 15 dicembre scorso ma la notizia è stata riportata in questi giorni dal settimanale Gente. La coppia è molto riservata. Edoardo e Ginevra si sarebbero legati nel 2013 per poi sposarsi di recente. Mistero in merito alla data delle nozze.

Ginevra Piola, dopo la laurea in Lettere e Filosofia, ha intrapreso la carriera di giornalista. Dal 2018 lavora in Mediaset. Il suo account Instagram è privato a differenza di quello di Edoardo. Sulla pagina Instagram il figlio di Scotti posta scatti insieme alla moglie. Classe 1992, ha lavorato al fianco del padre nel programma Lo show dei record. Qui era un inviato in giro per il mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti)

La nuova arrivata si chiama Virginia, nome scelto con molta probabilità in onore del nonno. Gerry Scotti all’anagrafe si chiama Virginio Scotti.