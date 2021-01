medico si suicida a Cosenza: si tratta di Lucio Marrocco, dirigente medico dell’Annunziata che gestiva le vaccinazioni anti-Covid

Un’intera città sconvolta, quella di Cosenza, per il gesto ancora inspiegato di Lucio Marrocco, 56 anni, direttore dell’Unità operativa complessa prevenzione e protezione ambientale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

L’uomo si è suicidato buttandosi dal quinto piano del palazzo dove abitava con la famiglia. Il suo corpo è stato visto a terra, sull’asfalto, da un passante che subito ha lanciato l’allarme con l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Sotto choc la sua famiglia. La moglie, Simona Loizzo è dirigente medico nella stessa struttura dove lavorava il marito, l’Annunziata di Cosenza.

Marrocco era un professionista stimato e molto conosciuto in città e nell’ambiente di lavoro e dallo scorso 27 dicembre si era occupato dell’organizzazione e della gestione delle vaccinazioni anti-Covid dei dipendenti dell’Annunziata e dell’ospedale di Rogliano. Al momento sembra non ci siano ragioni apparenti che possano spiegare il folle gesto.

Il suicidio del dottor Lucio Marrocco pare al momento inspiegabile. Negli ultimi giorni non aveva mostrato nessun segno che potesse far presagire un malessere o problematiche che lo avrebbero spinto ad un gesto così forte.

Come sempre aveva lavorato con attenzione e abnegazione impegnandosi che nelle strutture del cosentino tutto potesse svolgersi al meglio in questo difficile momento di pandemia.

Era un professionista attento sul lavoro, si era prodigato molto per la somministrazione del vaccino Pfizer e in questi giorni di vaccinazioni era sempre stato disponibile anche con i giornalisti che arrivati in ospedale e chiedevano novità sullo svolgimento.

Appresa la notizia, ieri sera nei pressi dell’abitazione del medico sono accorsi molti suoi colleghi che sono rimasti increduli davanti all’accaduto.