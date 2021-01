GF Vip, Giulia Salemi ha un altro? Scoppia la bomba tra lei e Pierpaolo. Stamattina sono arrivate nella casa delle voci che hanno messo in crisi questa nuova coppia

È già crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip. I due da dopo capodanno ha cominciato la loro frequentazione, e dopo una sola settimana di sereno oggi è arrivata la prima discussione. Tutto è cominciato quando questa mattina qualcuno ha urlato fuori dalla casa, avvertendo Pierpaolo che Giulia ha una frequentazione con un’altra persona fuori e che è stato uno stupido a lasciar andare Elisabetta Gregoraci perché lei lo stava aspettando.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è già crisi al GF Vip: la voce ha messo scompiglio tra i due

La voce di questo presunto flirt ha messo in crisi Pierpaolo Pretelli, che dopo le tante fregature ha cominciato a pensare di poter essere preso in giro nuovamente. Ha spiegato le sue ragioni a Giulia, che lo ha rassicurato dicendogli che la sua vita è molto più semplice di quello che crede. Inoltre lei gli ha detto che dovrebbe essere la prima ad avere delle paure, dal momento che lui ha lasciato due situazioni in sospeso, una con Elisabetta e un’altra con la sua ex Ariadna.

Hanno chiarito ma non hanno ancora effettivamente fatto pace, cosa che sicuramente succederà nel corso di questa giornata. Intanto Giulia ha litigato anche con Tommaso Zorzi, che non l’ha difesa in questa situazione e ha fatto ironia su quello che stava succedendo.