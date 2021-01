Ginevra Lamborghini e i primi effetti collaterali della dieta – FOTO

Ginevra Lamborghini sperimenta i primi effetti collaterali della dieta post-festività: i follower di Instagram non credono ai loro occhi

Era da un pò di tempo che non sentivamo il suo nome “brillare” tra le pagine “illustri” di Instagram. Eppure è arrivato il momento tanto atteso dai fan per una Ginevra Lamborghini, in una nuova e inusuale veste.

La soubrette del web ha “scatenato” la critica tra opinionisti del gossip e affini, già qualche mese fa, quando si parlava del matrimonio della sorella Elettra. La cantante pop ha avuto un grande successo nell’ultimo scorcio del 2020, segnato dalla standing ovation ottenuta in occasione dell’evento musicale “Vodafone Awards“, in quel di Otranto.

Poi il “sogno” più bello coronato all’altare dei sogni, in compagnia di Dj Afrojack. In un contesto di felicità assoluta, resta la “nota stonata” di quel giorno, ovvero l’assenza ingiustificata di Ginevra, che ha suscitato rabbia e delusione in famiglia

Ginevra Lamborghini, scatto simpatico a “denti stretti”: bella anche così

Per l’inizio di un nuovo anno, irto di speranze e tanti bei propositi, Ginevra Lamborghini ha davvero tutta l'”aria” di voler ironizzare e scherzare con i propri ammiratori. Lo scatto su Instagram ha delineato un nuovo stile di vita per l’ingloriosa sorellina di Elettra.

La cantante non l’ha perdonata, dopo il mancato riconoscimento d’identità nel giorno più bello della vita. Mentre Ginevra sembra fare “orecchie da mercante” in questo contesto di contesa. Anzi, come se non bastasse ha contribuito a lanciare ulteriormente il “guanto di sfida”, pubblicando una storia sul social più cliccato di sempre che ha fatto divertire i follower.

Dopo l'”abbuffata” natalizia è tempo di dieta per Ginevra Lamborghini. Da pochi giorni a questa parte, già si notano “i primi effetti collaterali”. Che hanno lasciato di “sasso” i fan, dapprima spaventati, poi sorpresi da un sorriso splendente e a denti stretti della diretta interessata.

Inizia dunque con i buoni propositi questo 2021 per Ginevra e chissà se questo sarà il preludio all’ennesimo “botta e risposta” a distanza con Elettra