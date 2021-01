Guendalina Tavassi è incontenibile su Instagram. I top è striminzito e le sue forme abbondanti impazzano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina Tavassi ha ritrovato il sorriso. L’ex gieffina non ha passato un momento facile. Diverse settimane fa le è stato hackerato il suo iCloud dal quale sono stati rubati e diffusi in rete dei filmati privati, molto spinti, come ha fatto capire l’influencer, che erano privati e dovevano rimanere tale.

I filmati erano per suo marito Umberto inviati quando era fuori casa per lavoro. Un brutto momento per Guendalina che ha subito denunciato l’accaduto. Per alcuni giorni si è allontanata anche dai social, sentendosi privata della sua intimità ed essendo preoccupata per i suoi figli, Gaia ormai grande avuta dal suo precedente compagno e Chole e Salvatore, da suo marito Umberto.

Ma da diversi giorni è tornata ad essere di nuovo attiva, spumeggiante e simpatica come sempre. Lei che mostra molto del suo quotidiano con momenti di ilarità con i suoi cari. E anche le sue forme bombastiche sono tornate ad allietare i suoi fan che non vedevano l’ora di tornare a seguirla come sempre. Il suo ultimo post è vietato ai deboli di cuore.

Guendalina Tavassi, il top è striminzito ed esce tutto fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Più esagerata che mai Guendalina Tavassi su Instagram per questo inizio di anno. Dopo le foto del suo compleanno che coincide con l’inizio dell’anno nel quale ha riunito tutta la sua famiglia, la giunonica influencer ci delizia con uno scatto al limite.

Due le foto scattate per una sponsorizzazione che fanno venire le palpitazioni. Top scollatissimo ed un seno che esplode. Impossibile da contenere le sue forme che impazzano e attirano l’attenzione più di ogni altra cosa.

L’ex gieffina ha delle abbondanze non indifferenti, non sue ma avute grazie alla chirurgia estetica ma di cui va molto fiera, senza nascondersi. E qui, come in molte altre occasioni, mostrarle per lei è un orgoglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Il top dorato che indossa è striminzito, scollatissimo e impossibilitato a coprire tutto quel davanzale così esplosivo. Fan in estasi per lei ed i complimenti si sprecano.