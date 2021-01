Vittoria Schisano ha parlato del suo passato a Unomattina. Ha rivelato confessioni toccanti e raccontato l’importante partecipazione a Ballando con le stelle.

L’attrice Vittoria Schisano, dopo il successo di Ballando con le stelle, è stata ospite a Unomattina. Monica Giandotti ha intervistato l’attrice che ha parlato del suo passato. Vittoria ha raccontato come il suo traguardo più importante sia quella di potersi mostrare senza maschere.

In particolare durante l’intervista a Unomattina l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha affermato: “Ci sono alcune donne, nate biologicamente tali, che usano la mia storia per farmi sentire forse una donna di serie b”.

37 anni, di Pomigliano D’arco, Veronica è molto nota per il ruolo interpretato in Un posto al Sole. Nel 2011 l’attrice cambiò sesso abbandando il nome di nascita Giuseppe.

Vittoria Schisano: fondamentale la partecipazione a Ballando con le stelle

Vittoria Schisano durante la partecipazione a Unomattino ha parlato anche dell’importanza della partecipazione a Ballando con le stelle. L’attrice ha gareggiato nell’ultima edizione al fianco di Marco De Angelis. Il programma non solo le ha permesso di cimentarsi nella danza, ma anche di lanciare un messaggio di speranza. “Non sono andata a Ballando solo per fare un balletto, ma portare un messaggio di speranza. I sogni, se ci si rimboccano le maniche, si realizzano”, ha commentato l’attrice.

La Schisano si è aperta condividendo momenti della sua infanzia. In particolare ha raccontato che da piccola quando leggeva Cenerentola, si ritrovava in lei. “Il pregiudizio poi ti porta ad abbandonare quella favola e pensi di non meritarla”, le parole di Vittoria.

La Schisano ha sottolineato la gioia di potersi mostrare senza filtri dichiarando che non è un bisturi a determinare la bellezza di una donna ma bensì essere donna è “un modo di sentire”.

Durante l’intervista l’attrice ha anche parlato del suo attuale compagno. Un imprenditore, a detta della Schisani suo unico amore. Una relazione che ha fatto ritrovare a Veronica la serenità dopo un passato difficile.