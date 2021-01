Ilary Blasi a Tommaso Zorzi: “Ti voglio ad ogni costo”

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe pronta a fare pazzie pur di assicurarsi la presenza di Tommaso Zorzi nella sua prossima avventura

Ilary Blasi pronta a tutto pur di avere Tommaso Zorzi nel cast della prossima edizione de L’isola dei famosi. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi sarebbe riuscito ad entrare nelle grazie non solo del pubblico. Recentemente anche la signora di Canale 5 Maria De Filippi, nel corso di un collegamento con la casa più spiata d’Italia, non ha voluto rinunciare a fare i suoi complimenti al bel Tommaso. In questo periodo Ilary Blasi si starebbe preparando per la prossima edizione de L’isola dei famosi e il cast è quindi in fase di elaborazione. Finora il ruolo di inviato tra i naufraghi sembrava saldamente nelle mani di Alvin ma proprio la grande performance e l’affetto ottenuto dal pubblico ha fatto diventare Tommaso Zorzi un candidato sempre più papabile.

Chi è Tommaso Zorzi, il prossimo inviato di Ilary Blasi

Tommaso Zorzi è un influencer e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Nato a Milano da una famiglia decisamente benestante, suo padre Lorenzo è un famoso manager, ha avuto l’opportunità di una vita agiata che gli ha permesso di seguire i migliori percorsi di studi. Durante la sua partecipazione al famoso reality show Tommaso è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori grazie alla sua personalità. Un suo bacio, dato per puro gioco con Francesco Oppini che, come Zorzi ha fatto parte del cast del Grande Fratello, ha recentemente suscitato non poche polemiche e reazioni nel mondo dello spettacolo. Attualmente Tommaso risulta essere single, complice forse anche la partecipazione al noto format di Canale 5 che lo costringe ad un’inevitabile reclusione.

In passato ha avuto una lunga relazione con l’apprezzato blogger Iconize, alias Marco Ferrero dal quale si è ufficialmente separato all’inizio del 2018.