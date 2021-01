Nella casa del GF Vip piccolo incidente per uno dei concorrenti che si è ritrovato a letto con il ghiaccio sul ginocchio: cosa è accaduto

La giornata al Grande Fratello Vip stava proseguendo in tranquillità quando il pubblico si è ritrovato improvvisamente spiazzato in diretta. Mentre i concorrenti erano impegnati in chiacchiere la telecamera ha inquadrato Pierpaolo Pretelli che, esortato dai compagni, decide di andare a parlare con gli autori. Ad accompagnarlo Giulia Salemi, con la quale l’ex velino ha intrapreso una relazione nelle ultime settimane. Poco dopo le immagini lo ritrovano sdraiato a letto con del ghiaccio sul ginocchio. Ma cosa è accaduto?

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Antonella Elisa deve andarsene: la richiesta improvvisa

Pierpaolo Pretelli si fa male, ma poi rincuora sull’accaduto

LEGGI ANCHE -> Giacomo Urtis sgancia la bomba: “Vi dico le donne che mi hanno chiesto di farlo…”

I suoi compagni di avventura, così come i telespettatori, si sono subito allarmati ma Pierpaolo li ha rassicurati. Si è trattato di un incidente di poco conto, una botta presa contro il tavolo a causa di una distrazione. Si è ritrovato così con un ginocchio indolenzito e leggermente sbucciato, nulla che un po’ di ghiaccio e riposo non abbia potuto risolvere.

Accanto a lui l’influencer Giulia Salemi che gli è stata prontamente vicino. Il rapporto tra i due si fa sempre più forte, con una chimica che cresce ogni giorno che passa. Dopo i numerosi dubbi a riguardo, espressi all’interno della casa così come dalle rispettive famiglie, Pierpaolo e Giulia hanno deciso di comune accordo di viversi le emozioni del momento senza lasciarsi condizionare dal resto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La loro convivenza, volere del pubblico permettendo, potrebbe continuare ancora per un mese e mezzo. La finale del Grande Fratello Vip è stata infatti ulteriormente posticipata al 26 febbraio. I concorrenti non sono stati ancora informati del prolungamento di due settimane che porterà questa edizione a essere la più lunga nella storia del reality di Canale 5.