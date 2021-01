Justine Mattera, il seno esplode ma è senza reggiseno: apoteosi d’eros – FOTO

Justine Mattera ha condiviso uno scatto da brividi con un outfit paillettato da cui non può sfuggire agli occhi il suo lato A esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera strabilia i suoi innumerevoli follower sui social network con un outfit da brividi. La non più giovanissima showgirl nata a New York ha condiviso da poco una foto che lascia tutti a bocca aperta. Tra chi scrive “OMG” (espressione inglese usata per dire “Oh mio Dio”) e chi la riempie di” bellissima” oltre ad altri commenti irripetibili. Da sotto la tutina paillettata emerge prepotente il suo lato A più esplosivo che mai dato che la bella Justine non indossa il reggiseno. In poco tempo è stata riempita di oltre 600 commenti e oltre 17 mila cuoricini, che sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. Malgrado Justine Mattera sia prossima ai 50 anni il suo fisico non sembra accorgersi del passare del tempo ma anzi, con il duro allenamento che la showgirl pratica ogni giorno, sembra ringiovanire e scolpirsi sempre di più.

Justine Mattera: gli altri scatti da brividi della showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Non è la prima foto da apoteosi d’eros che pubblica Justine Mattera. La nativa di New York naturalizzata italiana ha abituato i suoi follower e ammiratori da ogni parte del mondo a scatti da brividi. Solo due giorni fa infatti la stupenda 49enne ha condiviso una foto in cui appare completamente senza veli o quasi… Da una stanza di un hotel milanese ha postato un’immagine divina di se stessa mentre si allaccia le calze autoreggenti. Indossa inoltre un babydoll nero con tanto di trasparenze nei punti strategici che mette in risalto il suo abbondante seno e il suo fondoschiena da ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Tutti ormai sanno che si dedica al triathlon, uno sport che comprende nuoto, corsa e ciclismo in cui Justine è la migliore e i risultati si vedono.