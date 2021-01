Justine Mattera serie di scatti in mezzo alla strada, che spettacolo-FOTO

La bellissima Mattera ha scattato un paio di foto per le strade di Milano, appare bellissima in una tuta di jeans

Justine Mattera per le strade di Milano con indosso una tuta di jeans sexy e un coprispalle di pelo, appare magnifica. Posa davanti all’obiettivo con grande naturalezza e sicurezza, è padrona della scena. Pubblicizza tutti i prodotti che ha mostrato a partire dalla tuta fino alla cover del telefono.

Nella didascalia scrive poi il pezzo di un brano musicale che parla di una ragazza che cerca tra le stazioni una canzone poco familiare. E intanto memorizza ogni posto dove sa di appartenere ancora, e sorride segretamente perché sa come andare avanti. Una canzone molto malinconica, chissà come mai.

Anche Justine Mattera parla ai followers di Bidoo, l’asta online

In questo ultimo periodo si è diffusa una tendenza tra influencer e personaggi famosi, tutti sponsorizzano questo dito di aste online, Bidoo. In pratica puntando si possono portare a casa degli oggetti di grande valore a poco prezzo, come lei stessa mostra in un video su Instagram. Spiega che qualcuno si è aggiudicato una borsa Chanel che costava 6650 euro a soli 211 euro. Ovviamente esisterà una strategia per riuscire ad accumulare le puntate in modo tale da averne abbastanza per potersi aggiudicare il prodotto desiderato, tutto sta nell’avere pazienza. Sul sito si trovano moltissimi prodotti di vario genere, a partire da oggetti tecnologici di ultima generazione, come l’iphone 12.

Oppure si trovano borse, scarpe e anche accessori di moltissime marche costose. La Mattera invita i follower a tentare la sorte regalando 10 puntate. Sotto invece un post della Mattera in cui critica la scelta di alcuni americani nell’aver votato Donald Trump ed essersi anche presentati vestiti da vichinghi. Per manifestare contro quella che a loro dire sarebbe stata una manipolazione di risultati e solo per questo Trump avrebbe perso.

La Mattera non condivide questa politica e sotto al post si sono scatenata critiche sulla sua persona. Voleva essere la condivisione di un suo penisero politico e invece gli haters hanno colto l’occasione ancora una volta per criticare la sua persona. Definendola una influencer senza etica ne cervello che non ha mai lavorato per guadagnarsi il pane, oppure che ha sfruttato la sua bellezza per farsi strada nel mondo dello spettacolo in Italia perché nel suo paese non la volevano.

Parole pesanti e offensive che non c’entrano niente con ciò che la showgirl ha condiviso. Lei ribatte difesa da alcuni utenti, e sostiene di avere due lauree e di aver svolto in gioventù moltissimi lavori diversi e umili come bagnina, insegnante e anche babysitter. PurtRoppo la cattiveria e l’invidia su Instagram sono all’ordine del giorno.