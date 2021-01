La Casa Di Carta. Duro colpo per una delle coppie più celebri

La Casa Di Carta. Una storia d’amore era nata tra due degli attori protagonisti durante le riprese della prima stagione. Sono al copolinea

Non fa che spopolare la serie tv spagnola più amata nel mondo. La Casa di Carta ha ottenuto un grande successo. Questa produzione ha battuto tutti i record, soprattutto se si considera che ci troviamo di fronte ad un’opera che non è in lingua inglese.

Nessuno si aspettava tutta questa popolarità. All’inizio erano state commissionate solo due stagioni. Le avventure de Il Professore e la sua banda di complici dovevano arrestarsi là. Invece siamo di fronte all’ennesimo capitolo di questa saga che non smette di sbalordire a furia di colpi di scena. La quarta stagione è stata rilasciata nel pieno del primo lockdown. Siamo in attesa del quinto (e ultimo) capitolo che vedrà la luce nel corso del 2021, Covid permettendo. Molti sono stati i rallentamenti durante le riprese a causa della pandemia.

Fama e popolarità anche per gli attori protagonisti della serie. In particolare due di loro hanno fatto sognare i fan con la loro storia d’amore fuori dal set.

La Casa di Carta. Finisce l’amore tra due attori della serie

Visualizza questo post su Instagram

Galeotto fu il set. La Casa di Carta ha portato non solo il successo nella vita di Jaime Lorente e Maria Pedraza ma anche l’amore. Lui interpreta il rapinatore Denver, nella serie ha una storia molto passionale con il personaggio di Mónica Gaztambide e crescono insieme il figlio di lei, Cincinnati. La Pedraza appare solo nelle prime due stagioni. Il suo ruolo era secondario. Non faceva parte della banda dei rapinatori dal cuore d’oro protagonisti della serie. Tuttavia, la sua presenza rappresentava un nodo chiave per i piani dell’astuto Professore. Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, è uno degli ostaggi più importanti e meno sacrificabili, perno su cui vertono tutte le trattative.

A quanto pare la loro storia è giunta al capolinea dopo due anni. Sono stati avvistati per l’ultima volta insieme in vacanza a Formentarera lo scorso luglio. Poi più nulla. Molto gelosi della loro vita privata, non erano soliti pubblicare troppe foto insieme sui loro canali social.

Visualizza questo post su Instagram

Avevano lavorato insieme anche in un’altra serie targata Netflix, Elite, dove erano travolti dalla passione anche nella finzione scenica. Adesso sono entrambi focalizzati sulla loro carriera. Vedremo Jaime Lorente in un’opera sulla piattaforma Amazon Prime Video sul leggendario “El Cid” (oltre che ovviamente nella 5^ stagione de La Casa di Carta). Maria Pedraza è invece impegnata in Top Boy, sempre di produzione Netflix.