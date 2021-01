L’Eredità: Insinna e autori nei guai, svelato il mistero sul varietà

L’Eredità al centro di polemiche social: svelato il mistero che permeava sullo show di Rai Uno. Ad intervenire, un amatissimo concorrente.

L’Eredità è uno show molto seguito, ogni giorno entra infatti nelle case di milioni di telespettatori. Ultimamente sempre più appassionati delle vicende di Massimo Cannoletta, il super concorrente rimasto in carica per ben 51 puntate aggiudicandosi un montepremi di 280 mila euro. Una somma considerevole, seppur non ancora riscossa. Cannoletta che nel frattempo si è fatto amare dal pubblico, ha svelato un retroscena o meglio ha spiegato il motivo di una sua scelta che ha fatto discutere parecchio gli appassionati dello show. Ospite nel programma Oggi è un altro giorno il super concorrente ha spiegato cosa sta dietro alla sua decisione. Un’azione che ha fatto persino dubitare la genuinità della stessa e facendo gettare ombre sugli autori del programma e dello stesso Insinna (già esposto a critiche sollevate, come noto, per altre questioni).

L’Eredità, parla Cannoletta: vi svelo le ragioni della mia azione

Massimo Cannoletta nel salotto di Serena Bortone ha svelato alcuni retroscena proprio per porre fine alla suddetta questione: “Non ho lasciato vincere il signor Tommaso per fare lo splendido, ma perché se lo meritava e perché sperava di portare a casa un gruzzoletto e non volevo portargli via all’ultimo momento il gruzzoletto che lui aveva messo da parte”. Una decisione quindi che non ha nulla a che vedere con le voci che circolavano in rete, ma che lo stesso Cannoletta ha preso e portato avanti. Il divulgatore di viaggi è seguitissimo sul proprio profilo social ed ha anche una fanpage nata da poco (non ha ancora post) ma con un obiettivo preciso.

Nata con lo scopo di proporre Massimo Cannoletta come ospite al Festival di Sanremo, chissà che Amadeus non accetti questa proposta!