Scivolone per Giancarlo Magalli, che ai Fatti Vostri non si accorge di essere in onda mentre dice “alla Volpe…”, ma di cosa stava parlando?

A I Fatti Vostri, programma storico in onda su Rai2, è avvenuto un’increscioso fuori onda riguardante l’ormai assodata ostilità che coinvolge Giancarlo Magalli e l’ex collega Adriana Volpe.

Dopo il collegamento con il meteo, la regia coglie in flagrante il conduttore seduto sul divano, in compagnia di Samanta Togni, a svolgere una chiacchierata della quale si coglie chiaramente una frase: “Ah vedi, alla Volpe non li faceva”.

Resosi conto della situazione, richiamato da una voce e colto dall’imbarazzo che cerca di nascondere, balbetta appena una scusante.

“Stavo rimproverando Samanta perchè rischiava di arrivare in ritardo”, e quasi in coro gli finisce la frase anche l’ex ballerina di Ballando con le Stelle, uscendo così dalla spiacevole situazione.

Seppur interrotta velocemente non è passata inosservata la frase del conduttore, estrapolata da un dialogo di cui tutti si stanno chiedendo l’argomento reale, forse più malevolo di quello che ci è dato sapere.

LEGGI ANCHE>>>Claudio Lippi: nuovo programma ai fornelli con Samanta Togni

Non solo il fuori onda per Magalli, pettegolezzi anche sulla conduzione messa in dubbio

LEGGI ANCHE>>>La Vita in Diretta, Alberto Matano incalza Amadeus: “Cosa pensi della vicenda?”

Magalli è al timone a I Fatti Vostri dal 2005, sono ben quindici anni di presenza. Lo abbiamo visto al centro dell’attenzione soprattutto in merito alle dichiarazioni di Adriana Volpe, che lo vedrebbero responsabile della sua esclusione.

Ma l’ultimo pettegolezzo ha davvero dello sbalorditivo, qualcuno potrebbe prendere il suo posto?

A far trapelare la notizia è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, e girano già delle voci social sul possibile sostituto: si tratterebbe di Salvo Sottile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto, l’ancora conduttore di Rai 2, continua a intrattenere il suo fedele pubblico con il suo inestinguibile entusiasmo di sempre, anche in questi tempi bui di incertezza.