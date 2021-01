Quarta puntata di Masterchef questa sera è andata in onda su Sky Uno. Presenti come sempre i tre giudici della competizione Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. I tre, che quest’hanno promesso leggerezza, hanno messo in piedi una bella gag . I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Durante la Mistery Box, gli aspiranti chef dovevano cucinare gli gnocchi in una versione rivisitata e Barbieri, Locatelli e il cuoco stellato napoletano si sono lasciasti andare un po’, alleggerendo la competizione e rendendola “meno seria” come è stato promesso in questo anno particolare.

Antonino Cannavacciuolo, che nel 2020 ha compito 45 anni, ha criticato i due colleghi per aver chiamato “getti” i germogli della patata. I due hanno abbandonato la trasmissione e cosi è rimasto da solo in studio lo chef di Vico Equense. Come potete vedere dal video sotto riportato, Antonino si è messo ad imitare i due e ai concorrenti ha annunciato “Aria nuova“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> MasterChef Italia. Chi è il primo concorrente eliminato della 10^ edizione

Cannavacciuolo imita Barbieri e Locatelli, è bravo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bruno Barbieri e Masterchef: “Vado via solo se mi cacciano“

Antonino Cannavacciuolo, è una persona molto divertente e con Barbieri e Locatelli ha legato moltissimo. I tre colleghi sono anche molto amici e insieme scherzano creando un clima molto gradevole durante la competizione. Lo chef partenopeo si è messo ad imitare i due, tanto che il profilo Instagram della trasmissione ha celebrato la gag con un post che dice: Voto da 1 a 10 come imitatore ad @antoninochef?. Per i colleghi è molto più bravo a “fare gli gnocchi“.

Non la prima volta che i tre si divertono insieme. Ricordiamo infatti il video sulla carbonara fatto due anni fa insieme ai the Jackal che tanto ha fatto divertire gli internauti. Ve lo proponiamo nel caso ve ne foste dimenticati

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Impossibile non seguire il programma non solo per scoprire i nuovi talenti della cucina ma anche per assistere alle simpaticissime gag dei giudici.