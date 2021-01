Maurizio Battista, gravi le condizioni della compagna: ricoverata per Covid

Maurizio Battista e la battaglia più difficile: la compagna e la figlia sono in ospedale per Covid, mentre il comico è asintomatico

Una situazione spiacevole per Maurizio Battista: il comico, insieme alla compagna Alessandra e alla figlia Anna, è risultato positivo al Covid. Da fine dicembre, le condizioni delle due donne di casa sono peggiorate. Se Battista risulta infatti asintomatico, lo stesso non si può dire della compagna. Quest’ultima è ricoverata in ospedale per una polmonite interstiziale e bilaterale, nonostante i 33 anni e la buona salute di cui gode.

Il comico, attualmente, si trova presso l’ospedale pediatrico di Palidoro, dove è invece ricoverata la figlia. Le parole di Alessandra sono colme di agitazione: “Mi logora la paura per Anna, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia intensiva“.

Maurizio Battista, la famiglia è in ospedale per Covid

“La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio“: così Alessandra Moretti, compagna di Maurizio Battista, ha descritto la propria degenza in ospedale. Alla donna, 33enne, è stata diagnostica una polmonite interstiziale e bilaterale.

Nonostante Alessandra non avesse patologie pregresse, il Covid la sta mettendo a dura prova. Come se non bastasse, la giovane mamma non ha neanche la possibilità di stare accanto alla figlia Anna, di soli 4 anni: quest’ultima si trova infatti ricoverata in un altro ospedale, assistita da papà Maurizio.

Il comico, asintomatico, è stato il primo a contrarre il virus. Tutto è cominciato con un banale raffreddore. Poi, i sintomi per la figlia e la compagna dell’artista sono peggiorati, a tal punto da richiedere il ricovero ospedaliero: la Moretti, fisicamente provata, ha dichiarato ai suoi sostenitori che non intende mollare, per il bene della sua famiglia.

Nel frattempo, Battista rassicura gli utenti sulle condizioni di salute della piccola Anna: “Tutto sotto controllo, valori buonissimi e tra qualche giorno di torna a casa“, ha scritto il comico su Facebook.