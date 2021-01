La bella Mercedesz Henger condivide un ricordo delle Maldive in cui appare con il lato B in primo piano e la mano del fidanzato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

L’influencer e figlia della nota Eva Henger, condivide una foto di sè in cui metter in mostra il fondoschiena con il mare delle Maldive come sfondo. Appare in primissimo piano anche la mano del fidanzato, Lucas Peracchi che fa con le dite il simbolo che “scaccia via”, infatti nella foto seguente cambia la panoramica. Appare Mercedesz che viene gettata in acqua dallo schiocchio del fidanzato. Una foto molto popolare tra gli influencer.

Mercedesz Henger condivide ricordi al mare e appare super sexy in ogni foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La bella influencer ha condiviso moltissime foto di ricordi estivi dicendo quali sono i posti dove vorrà tornare una volta che si potrà viaggiare di nuovo. Mostra luoghi incantevoli, le Maldive, la Grecia e anche una location pazzesca in montagna. Insomma insieme al suo fidanzato fanno vacanze davvero da sogno e lussuose. I loro scatti sono professionali e fatti molto bene, lei sembra uscita da giornali di vacanze, è bellissima e sensuale.

Appare sempre in mini bikini che fanno fuoriuscire tutte le sue forme prorompenti. Nelle stories Instagram la figlia di Eva Henger spiega di essere diventata pescetariana, ossia ha deciso di non mangiare più carne ma solo pesce e verdure. Dopo una settimana che ha iniziato confessa già di sentirne la mancanza. Sostiene di aver mangiato sempre tanta carne, perciò non è facile controllare il desiderio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Condivide poi nuovamente una serie di ricordi in vacanza sotto richiesta dei suoi followers, appare sempre magnifica in location. Condivide foto scattate anche sa sua nonna in Grecia, e sono scatti sexy. Poi appare un tenero ricordo, la prima volta alle Maldive con suo padre Riccardo Schicchi.