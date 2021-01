Mercedesz Henger continua a far sognare i suoi follower: la figlia di Eva mette in mostra il suo fisico esplosivo con uno scatto mozzafiato.

Mercedesz Henger è la figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger: la ragazza ha ereditato dalla madre la bellezza e la sensualità fuori dal comune. La 29enne vanta un corpo strepitoso e le sue curve mandano costantemente in tilt il mondo dei social. La classe 1991 è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 762mila follower.

Mercedesz, ogni giorno, posta scatti a dir poco favolosi, mettendo in mostra il suo fisico da sogno. La piccola Henger, poco fa, ha deliziato la sua platea pubblicando una fotografia in costume meravigliosa.

Mercedesz Henger illegale in costume: forme stupefacenti

Mercedesz, poco fa, ha fatto impazzire tutti con una foto fenomenale. La ragazza è distesa in riva al mare e indossa un bikini da cardiopalma. Il suo fisico è statutario e le sue forme mandano in estasi i fan. Il suo fondoschiena da urlo conquista sicuramente la scena, così come le sue gambe incredibili.

Lo scatto è incredibile e di certo non passa inosservato: il post ha collezionato già 8.500 cuoricini in meno di un’ora. “Un altro posto stupendo… qui ci torno quasi tutti gli anni : Grecia. Se un giorno dovessi scomparire mi troverete in Grecia. Ci siete mai stati ?”, ha scritto nella didascalia.

La 29enne, un paio di giorni fa, lasciò tutti a bocca aperta piazzando il suo fondoschiena stupefacente in primissimo piano.