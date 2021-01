Michela Quattrociocche: sole in faccia e dècolletè all’aria, divina FOTO

Michela Quattrociocche non si smentisce mai e su Instagram splende di meraviglia. Le sue foto fanno il giro del web

L’abbiamo conosciuta nel film Scusa ma ti chiamo amore, dove è stata la protagonista principale accanto a Roul Bova, poi Scusa ma ti voglio sposare ed oggi è una meravigliosa mamma in cerca di nuove esperienze lavorative. Stiamo parlando di Michela Quattrociocche, per i suoi fan Michy, uscita da poco da una relazione importante con il calciatore Aquilani. Oggi l’attrice dopo un periodo di buio sembra essere rinata e lo confermano anche le sue foto su Instagram dove appare come una dea.

Michela Quattrociocche: foto in bianco, splendore

Il calciatore Aquilani è stato il suo grande amore dal quale ha avuto anche due figlie di nome Aurora e Diamante. Ma nonostante il desiderio di creare una bella famiglia, le cose tra i due non sono andate nel verso giusto e qualcosa si è rotto. Oggi però l’attrice è tornata a sorridere e su Instagram sfoggia delle foto da far perdere la testa. Per lei è iniziata una nuova vita, insieme alle sue figlie e al nuovo fidanzato. Sarà questo il motivo del suo splendore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Nel suo ultimo post Michela Quattrociocche si mostra in un abito bianco di pizzo con una scollatura che lascia spazio all’immaginazione. E i fan sembrano averne molta. Décolleté in bella vista e lo sguardo coccolato dalla luce del sole. Una dea per gli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Chissà se tra i nuovi propositi del 2021 c’è anche il desiderio di allargare la famiglia? Per il momento la Quattrociocche è molto presa dalla nuova fiamma, non ci resta che aspettare e capire come continuerà la sua love story.