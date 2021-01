Miriana Trevisan il davanzale è da “fuori tutto” ma il reggiseno c’è? FOTO

Miriana Trevisan il davanzale è da “fuori tutto” ma il reggiseno c’è? La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana Trevisan è una nota showgirl nata a Napoli il 7 novembre del 1972. Da sempre è stata attratta dal mondo dello spettacolo, ha esordito in TV nel 1991 a Non è la Rai. La sua carriera ha ingranato quando ha partecipato anche a Paperissima, La Corrida, La Ruota della Fortuna e Pressing. Il 14 giugno del 2003 ha sposato Pacifico Settembre, in arte Pago, con cui ha avuto il figlio Nicola. Nel 2013 hanno annunciato la separazione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Miriana Trevisan, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Pago ha ripreso la sua vita fidanzandosi con Serena Enardu, con cui ha partecipato a Temptation Island. Successivamente, dopo una breve rottura, si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip dove si erano temporaneamente riappacificati. Miriana e Pago sono rimasti comunque in buoni rapporti: infatti durante il reality ricevette una sorpresa proprio da lei e furono in molti a pensare che sarebbe stato bello un ritorno di fiamma tra i due, ma allo stesso tempo è stato bello vedere l’affetto che non è mutato con la fine dell’amore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana sui social è molto seguita, ha più di 100mila followers che ogni giorno la seguono e le riempiono le foto di likes e di commenti.