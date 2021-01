Naomi Campbell, bellezza eterea e senza età. Forme che incantano sotto il costume – FOTO

La supermodella Naomi Campbell regala agli utenti degli scatti sensazionali direttamente dal deserto: bellezza eterea e forme da urlo per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Bella e sensuale anche a 50 anni, Naomi Campbell regala agli utenti di Instagram degli scatti direttamente dal deserto. La supermodella si lascia immortalare mentre danza divertita sulla sabbia, offrendo ai fan una visuale impagabile. Le forme sinuose, valorizzate dal bikini, sono le stesse di tanti anni fa. Lo scorrere del tempo non sembra aver affatto intaccato la modella che, con la propria bellezza indiscussa, ha calcato le passerelle di tutto il mondo. I commenti di apprezzamento sotto al post si sprecano: “Il corpo è la danza della luce“, “Sei magnifica“, scrivono estasiati i fan.

Naomi Campbell, la donazione di cibo a 5 ospedali di New York

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Con l’avvento del Natale, le iniziative di beneficenza si sono moltiplicate. Naomi Campbell, top model di fama mondiale, ha deciso di contribuire all’emergenza sanitaria, promuovendo una donazione a favore di alcuni ospedali che, da mesi, sono in prima linea nella lotta contro il Covid.

La supermodella, in collaborazione con la famiglia Cipriani, ha deciso di creare una “campagna alimentare“, basata sulla distribuzione di 1.000 sacchetti-regalo, contenenti cibo, a 5 ospedali di New York. L’iniziativa, chiamata “Nourishment with Naomi”, ha permesso a ciascun ospedale di ottenere ben 200 forniture. “Ringrazio chi si è operato per lavorare in prima linea durante la pandemia di Covid-19, volevo rendere merito al rischio corso da queste persone“: queste sono state le dichiarazioni della Campbell.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Per l’iniziativa benefica, la top model ha ricevuto il plauso da parte della stampa e del pubblico che la segue. Un gesto semplice, come sottolineato dalla stessa Naomi, ma che è servito ad omaggiare tutti coloro che si sono sacrificati e continuano a sacrificarsi in vista della salute altrui.