Natasha Stefanenko, bellezza inconfondibile sotto la neve: magia in corso… – FOTO

L’ex modella russa, Natasha Stefanenko pubblica un post che sa di magia natalizia sotto l’effetto della neve: fan sbalorditi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Stefanenko (@natasha_stefanenko)

Uno scatto così bello e appariscente non lo si vedeva da “secoli”. Ad immortalare un paesaggio innevato, espressione tipica della magia del Natale ci pensa l’ex modella Natasha Stefanenko. Siamo in Italia, si domandano i follower di Instagram? Affatto, la bellissima attrice ha deciso di mandarci tanti “baci” e abbracci dalla Russia…

Qualcuno ha apprezzato, cercando di immergersi nel momento, riavvolgendo il nastro o scendendo per strada a “giochicchiare con la neve”. Perchè nel nostro Paese, con il Natale ormai alle spalle vi è rimasta solo quella… O meglio l’occasione da sfruttare, magari confrontandosi proprio con la bellezza di dimensioni indescrivibili, come quella della Stefanenko, dimenticando per un attimo un “male” quasi incurabile che sta attanagliando le nostre coscienze

Anche in quell'”angolo” della Terra, il nemico dell’uomo ha fatto visita, ma lo scatto di Natasha fa dimenticare per un attimo l’atmosfera di tristezza che si respira in giro…

Natasha Stefanenko, un Natale così no si può “spiegare”: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Stefanenko (@natasha_stefanenko)

Ha imbandito la “tavola” per cullare i sogni più belli che un uomo potesse vivere al giorno d’oggi. L’artista o meglio il “pittore” dell’occasione non poteva non essere Natasha Stefanenko, l’ex modella russa, che ha deciso di far “respirare” l’atmosfera del lunghissimo periodo nataliazio, del Paese degli “Urali” (“…dal 31 dicembre al 19 gennaio.🎉🥳🍾“).

“Per ora Buon Natale Russo a tutti 🙌🏻✨❄️” – recitano gli ultimi “spiccioli” del virgolettato di Natasha, protagonista di un “contesto” ultra innevato, che sa tanto di magia realizzata. Ella lo riesce a completare con una bellezza omogenea, che sposa perfettamente il tema del luogo “incantato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Stefanenko (@natasha_stefanenko)

La Stefanenko regala un “sogno” in un paesaggio da “cartolina” da invidiare, condito dal colore biondo dei suoi capelli e uno scialle di lana bianco, per l’occasione. I follower di Instagram hanno contribuito a rendere fantastico il momento, ammiccando così sorrisi e buon umore, in generale