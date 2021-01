Lutto nel mondo del calcio: giovane calciatore muore dopo un infarto in campo

Un giovane calciatore brasiliano è deceduto in ospedale, dove era arrivato in seguito ad un infarto che lo aveva colpito nel corso di una partita.

Nuovo lutto per il mondo del calcio che piange la scomparsa del giovane attaccante Alex Sandro dos Santos Apolinário. Il giocatore 24enne era stato colpito da un arresto cardiorespiratorio durante il match tra l’Alverca e l’União de Almeirim, gara del Campeonato Distrital da I Divisao de Lisboa, quinta serie portoghese. Il centravanti era stato soccorso nell’immeditato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto ieri a quattro giorni dal ricovero. A comunicare la tragica notizia è stata la stessa società calcistica portoghese con una nota.

Un infarto in campo durante una gara del campionato dilettanti. È morto così, dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, il giovane attaccante brasiliano dell’Alverca, Alex Sandro dos Santos Apolinário. Il calciatore 24enne, come reso noto dalla stessa società, domenica scorsa era stato colpito da un arresto cardiorespiratorio nel corso della sfida contro l’União de Almeirim e si era accasciato al suolo dopo 27 minuti di gioco.

Immediatamente, Apolinário è stato soccorso dai compagni e dallo staff medico che lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Vila Franca de Xira. Qui i medici hanno indotto il coma ed hanno provato in tutti i modi a salvare la vita al calciatore, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il 24enne si è spento ieri, giovedì 7 gennaio, a quattro giorni dall’arrivo nel nosocomio lusitano. A rendere noto il decesso del giocatore è stata la stessa società attraverso un comunicato sul proprio sito. “Con profondo dolore – si legge nella nota- comunichiamo, secondo le informazioni fornite dal personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, la morte del nostro atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário. La società fornirà tutto il supporto necessario alla famiglia“. Il comunicato del club portoghese si conclude con l’annuncio dell’interruzione di tutte le attività della squadra per via del lutto improvviso.

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam. Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações… Pubblicato da FC Alverca Futebol SAD su Giovedì 7 gennaio 2021

Apolinário era nato in Brasile il 7 novembre 1996 ed aveva iniziato la propria carriera calcistica nelle giovanili del Botafogo per poi essere acquistato nel 2015 dal Cruzeiro. Dopo una breve parentesi in prestito all’Atletico Paranaense, il centravanti si era trasferito in Portogallo nel 2019 per vestire la maglia dell’Alverca.