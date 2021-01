La Regina d’Inghilterra, di fronte alla continua infedeltà del marito, pensò di divorziare ben 63 volte. Dopo un furto subito in questi giorni, la sovrana cattura da sempre l’attenzione del pubblico con curiosità e indiscrezioni.

Per ben 63 volte la Regina Elisabetta ha pensato di divorziare. Sua Maestà a fronte delle costanti infedeltà, ma mai comprovate, del coniuge Filippo avrebbe pensato di lasciarlo. A parlarne il programma la Grande Storia, firmato Rai. Svelate poi le ragioni per le quali Elisabetta alla fine non divorziò.

Le infedeltà presunte sarebbero state ingoiate dalla Regina a fronte della sua lealtà alla Corona. Il principe Filippo, anche se sospettato di tradire Elisabetta, rimase sempre fedele al suo ruolo. La Regina ha scelto di lasciargli i suoi spazi permettendo alla coppia regale di durare ben 73 anni. Nel 2017 la Regina è stata prima sovrana inglese ad arrivare ai 70 anni di nozze.

LEGGI ANCHE > Cartolina di Natale della Royal family: Kate e William in posa con i 3 figli

Regina Elisabetta: curiosità inedite sulla sovrana