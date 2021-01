Regione Lombardia, Attilio Fontana annuncia il rimpasto: critiche dal web

Attilio Fontana annuncia il rimpasto, numerose le critiche provenienti dal web. In molti a non apprezzare tale manovra.

Un’ora fa Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, avrebbe annunciato sui canali social il rimpasto: in un lungo post sul suo profilo personale, lo stesso spiega punto per punto ogni passaggio che verrà compiuto. Il Presidente già nel corso della conferenza stampa avrebbe esplicato le misure del rimpasto, ovvero dei cambiamenti che avverranno all’interno della compagine del governo regionale. Dopo aver spiegato i termini di tale manovra, ha voluto Fontana ringraziare chi lo ha affiancato in questi anni difficili: “Abbiamo questo obiettivo…cioé rimettere la Lombardia davanti a tutti nella ripresa e tornare a essere la locomotiva di una parte dell’Europa”. Tra le varie manovre compiute, l’esclusione di Giulio Gallera è quella che ha suscitato particolare sgomento sul web.

Regione Lombardia, il rimpasto: lo “sfogo” di Giulio Gallera

Altri invece accusano il Presidente di aver escluso Gallera sostenendo come il politico abbia pagato il prezzo della sua ingenuità mediatica.