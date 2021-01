Riconoscete la bambina in FOTO? Oggi è una delle star più famose di Hollywood

Riconoscete questa bambina? E’ una delle attrici più belle e conosciute al mondo. Si è cimentata con successo anche alla regia. Scoprite di chi si tratta

Riconoscete la bambina nella foto? Qui ha solo 5 anni. Adesso è uno dei nomi più potenti di Hollywood. Diva dello star system, famosissima. Ha iniziato a lavorare come modella a 14 anni, figlia di due grandi attori, ha seguito le orme dei genitori fino a raggiungere il traguardo più ambito: la vittoria di un premio Oscar.

Impegnata nel sociale, attivista, animalista, schierata apertamente a favore della comunità LGBTQ+, ha ottenuto la cittadinanza cambogiana dal re del paese per ringraziarla per le sue attività per la tutela ambientale nel Paese.

Ha fatto parlare di sè grazie al suo matrimonio, sempre sotto le luci dei riflettori, dal suo inizio fino alla conclusione, avvenuta nel 2016.

Riconoscete questa bambina in foto? Svelata l’identità della famosissima attrice