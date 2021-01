Sabrina Salerno condivide un selfie con i suoi followers: non si può rimanere impassibili di fronte a tanta bellezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La famosissima Sabrina pubblica una nuova foto ed il web impazzisce: non ne sbaglia una!

In due ore è già virale: più di 25.000 like e 600 commenti!

La Salerno indossa una canottiera nera che lascia intravedere il décolleté da sogno, dei leggings e un paio di scarpe da ginnastica bianche, come si intravede dall’enorme specchio alle sue spalle.

L’ambiente intorno a lei è quello di una sala per allenarsi e mantenersi in forma, d’altronde il suo fisico da favola non cresce di certo sugli alberi!

Il rapporto tra Sabrina e suo figlio: “Non ne è mai stato contento!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Durante un’intervista, la Salerno ha parlato del rapporto che ha il figlio con il suo lavoro: «Non ne è mai stato contento. Da piccolo mi diceva: ma non puoi fare una cosa normale? E mi ripeteva sempre: copriti! Anni fa, siccome avevo paura che gliene parlasse qualcun altro, gli ho fatto vedere un film in cui avevo recitato, io compaio nuda. Non è stata una grande idea».

L’infanzia del piccolo non è stata tutta rosa e fiori: «Spero che l’adolescenza sia clemente con me perché ho già dato: da bambino mi ha fatta impazzire coi suoi “no”. Non era raro che lui si chiudesse nella sua stanza a piangere e io facessi lo stesso nella mia.».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Nonostante le loro incomprensioni passate, su una cosa non c’è dubbio: il figlio di Sabrina ha ereditato dalla madre tutta la sua bellezza!