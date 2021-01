Zodiaco, i segni attratti da persone difficili: ti ritrovi tra questi?

Può capitare di essere attratti da caratteri piuttosto complicati, eppure questi segni zodiacali sembrano avere davvero un debole per le persone difficili

Inutile negarlo, la particolarità di un carattere fa la differenza in una persona ed è proprio da quella che spesso si è attratti. Non sempre però si tratta di qualcosa di positivo, anzi. Può capitare infatti che la peculiarità in questione sia in realtà un’intricata rete nella quale ci si ritrova prigionieri. Un carattere difficile indubbiamente spaventa ma allo stesso tempo attrae, ritrovandosi così a dover fare i conti con relazioni complicate. In particolare questi segni zodiacali sembrano avere una naturale predisposizione ad avvicinarsi a questo tipo di individui. Scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali attratti dalle persone difficili

Tra questi troviamo il segno del Toro che si lascia spesso trasportare dalle emozioni provate, senza ragionare sulle conseguenze di determinate azioni. Si parla di persone che si annoiano facilmente, per questo hanno sempre bisogno di nuovi stimoli che purtroppo possono derivare anche dai caratteri più difficili. Non avere costantemente un equilibrio nei rapporti è qualcosa che potrebbe addirittura attrarli maggiormente.

Lo stesso vale per lo Scorpione che non ama le banalità né tantomeno una piatta routine. Per questo ama avere accanto qualcuno in grado di tenerlo sulle spine e con il quale, perché no, anche litigare spesso. Più qualcuno lo sfida più otterrà la sua attenzione.

Senza dubbio l’Acquario potrebbe non essere visto come un segno adatto a questa categoria. Si tratta infatti di persone molto oculate, che studiano bene le situazioni e non si lasciano trarre in inganno da niente e nessuno. Eppure anche l’Acquario ha un tallone d’Achille, ovvero le personalità complicate. Non sapere esattamente come comportarsi ed essere costantemente stimolato ad andare più a fondo nella conoscenza, lo porta a provare emozioni.

Infine troviamo i Pesci che, sensibili e sognatori, spesso si ritrovano attratti da caratteri molto forti per i quali finiscono di avere una sorta di dipendenza. Questa caratteristica li porta ad avvicinarsi anche a persone complicate che pensano prima di tutto a se stesse. E nonostante sappiano che alcune di queste sarebbe meglio evitarle, non riescono a non esserne attratti.