Simona Ventura torna su Instagram con sei foto bellissime e un pensiero molto forte e importante. Tutto da leggere

Simona Ventura è pronta a tornare in tv. La conduttrice Rai non sta più nella pelle ormai. È quasi un anno che è lontana dagli schermi televisivi, se si esclude l’intervista a Chiara Ferragni ad ottobre dello scorso anno.

Ma ormai manca poco per rivederla in tv con Game of games, il gioco presentato negli Stati Uniti e che ora approda anche in Italia. La pandemia ha fermato anche un po’ SuperSimo che però non si è arresa attendendo che fosse il momento giusto.

La data stabilita dovrebbe essere per marzo quando su Mediaset partirà anche l’Isola del Famosi condotta da Ilary Blasi, il programma che proprio la Ventura aveva lanciato in Italia sulla Rai. Per lei dunque una doppia sfida che affronterà di certo alla grande.

La presentatrice in questo tempo non ha fatto mancare la sua presenza sui social, molto attiva nel condividere anche momenti della sua giornata. Ieri è tornata con un nuovo post, mostrandosi raggiante più che mai e con un messaggio ben preciso. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Simona Ventura, il ricordo di New York e la riflessione