Sneakers Inverno 2021: le total black di Dua Lipa o le multicolor di Elodie?

Le pop star Dua Lipa ed Elodie sembrerebbero avere gusti diversi in fatto di scarpe, ma una cosa è certa: le sneakers, nonostante abbiano un’origine che risale all’epoca dei Nativi d’America, continuano ad essere un evergreen.

La cantante di Levitating ha sfoggiato nei suoi post Instagram più recenti un paio di Puma Suede nere e bianche, abbinate ad un look total black con pantaloni in raso e un top a pois trasparente che le conferisce uno stile tanto street rebel quanto sexy. E non è certo mancato l’apprezzamento da parte dei suoi fan.

E la scelta delle Puma Suede non ricade solo per i suoi post social: la cantautrice infatti è stata paparazzata per le strade di New York a pochi giorni dall’uscita dell’ultimo singolo Levitating mentre indossa le sneakers sotto una camicia bianca oversize, mini gilet nero imbottito, jeans boyfriend neri e una borsa di Bottega Veneta.

Le Puma Suede Classic, ovviamente, dominano il web e le troviamo disponibili in una varietà di colori piuttosto vasta: grigio, rosso, beige, rosa. Insomma, possono accontentare tutti, dai più ribelli ai più romantici.

Puma total black o Puma multicolor? Questo è il dilemma!

Rosso, rosa… ma c’è qualcuno che suggerisce una scelta totalmente opposta e stravagante a quella di Dua Lipa: l’amatissima cantante italiana Elodie non si è trattenuta dal postare su Instagram negli ultimi giorni delle sneakers multicolor che già stanno facendo parlare molto.

La co-conduttrice di Sanremo 2021 e regina dei tormentoni estivi, sa essere anche un’icona di stile molto apprezzata. Sul suo account social ha postato infatti alcuni outfit completati da un paio di sneakers che, mixando colori e volumi, rappresentano il convergere di tendenze del passato con tendenze del futuro. Il matrimonio del vintage con il moderno.

Le sneakers di Elodie sono delle Puma x Aw Lab, l’ultima versione delle Puma Future Rider che riprendono infatti il design del 1980 attraverso alternanze di colori e texture: nylon, pelle, rosa, giallo fluo. Ricordano molto la moda degli anni ’80 e ’90 che ha visto il boom delle Nike Air Max e delle Reebok Pump.

Elodie le ha abbinate dapprima ad una tuta in rosa dalla scollatura provocante e poi una tuta azzurra con pantaloni trasparenti e t-shirt oversize, sotto una vestaglia cipria con le frange.

Insomma, un paio di Puma tanto divertenti quanto versatili.

Appare ardua la scelta per le sneakers dell’inverno 2020/2021.

Le classiche ed iconiche nere e bianche o le azzardate multicolor?

Questo inverno sembrerebbe avere due volti opposti, ma perché non indossarli entrambi?