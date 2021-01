Solange, il messaggio comparso dopo la morte: da non crederci

Solange: poco dopo la diffusione della notizia della sua morte sui social appare un suo messaggio: fan scioccati

II 2021 si è aperto con la morte di Solange, un volto tv molto conosciuto. Paolo Buccinelli il suo vero nome, aveva 68 anni ed è stato trovato morto in casa.

Solange si era fatto conoscere soprattutto come sensitivo e lascia a bocca aperta il messaggio social che è comparso poco dopo la diffusione della sua morte. Parole e foto apparse sul suo profilo Instagram che per alcuni aprono alcuni interrogativi sulla sua morte.

“La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella … vi voglio Bene ….S.” si legge sul profilo di Solange con a corredo una sua foto che lo mostra sorridente, seduto su una sedia con camicia bianca, sciarpa colorata e cappello di paglia in testa.

Che fosse un gesto premeditato e anche il post già programmato? I dubbi si insinuano nella mente dei fan che con il post sono scioccati.

Solange, il ritrovamento in casa

Solange è stato trovato senza vita in casa sua, a Collesalvetti, in provincia di Livorno, la città dove era nato. Il sensitivo, molto noto in televisione, non rispondeva al telefono, da alcuni giorni i suoi amici non avevano più notizie di lui e allora preoccupati si sono recati a casa e poi hanno avvertito le forze dell’ordine per fare irruzione.

I vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno rinvenuto il corpo del sensitivo disteso sul divano senza vita. Sul posto sono giunti anche i medici del 118 che hanno potuto costatare che Solange è morto per cause naturali.

Secondo quanto ha riportato ‘Tgcom24’, il volto della tv era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico ma era stato dimesso dal nosocomio nella stessa giornata.